Россия нарастила производство золота

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04.08.2020, 17:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВ РФ за период с января по май 2020 года объем производства золота вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,31 тонны, говорится в сообщении Минфина.

В январе – мае 2019 года в РФ было произведено 101,44 тонны золота. Отмечается, что добычного золота за отчетный период в 2020 году увеличилось на 6,7% и составило 86,4 тонны. При этом выпуск попутного золота снизился на 7,6% и составил 6,8 тонны, а вторичного – почти на 15%, до 11,14 тонны, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Производство серебра с января по май 2020 года составило 355,3 тонны, что на 7,4% ниже, чем в прошлом году. Так, выпуск добычного серебра составил 169,1 тонны (-3,6%), попутного – 135,2 тонны (+3,5%), а вторичного – 51 тонну (-34,3%).

Ранее Минфин сообщил, что в первые два месяца 2020 года объем производства золота в РФ вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.





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