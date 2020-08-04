 

Министр энергетики ФРГ – у США нет оснований для санкций против «Северного потока — 2»

04.08.2020, 17:45, Новости дня

Германия готова к переговорам по «Северному потоку — 2», чтобы не допустить обострения ситуации, обратился к американцам министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он напомнил, что его страна гарантировала транзит российского газа через Украину и строит у себя терминалы для отгрузки СПГ из США. С учётом всего этого, у американцев нет оснований для введения санкций, подчеркнул немецкий политик.


Reuters

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер призвал к снижению уровня напряжённости в конфликте Берлина и Вашингтона из-за «Северного потока — 2», пишет RND. «Мы всё ещё надеемся, что дело не дойдёт до санкций. Мы в немецком правительстве придерживаемся единого мнения, что в любой момент готовы провести переговоры, чтобы не допустить обострения», — заявил немецкий политик.

Альтамайер напомнил, что без участия его страны не получилось бы гарантировать транзит российского газа через Украину: «Мы в нашем министерстве вели решающие переговоры. На севере Германии мы занимаемся строительством терминалов, где можно будет отгружать сжиженный газ из США и продавать в Германии». С учётом всего этого у американцев нет оснований для введения санкций, подчеркнул министр: «В остальном я надеюсь и ожидаю, что все участники процесса будут придерживаться норм международного права».

Президент США Дональд Трамп уже давно критикует российско-немецкий проект «Северный поток — 2» и упрекает Берлин в том, что с одной стороны он пользуется военной защитой американцев, а с другой — обеспечивает Москве доходы от продаж газа. Критики же обвиняют главу Белого дома в том, что он срывает строительство, потому что хочет продавать Европе свой сжиженный газ.

Трубопровод, идущий по дну Балтийского моря, готов уже на 94%. От 2460 км осталось всего 150, 120 — в водах Дании, 30 — Германии. В декабре 2019 года реализация проекта остановилась из-за волны санкций со стороны США. Теперь РФ с одобрения Копенгагена завершает строительство собственными силами.





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