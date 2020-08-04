 

У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирус

04.08.2020, 17:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиКоронавирус выявили у гражданки России, прибывшей в Таиланд и находящейся на 14-дневной изоляции, сообщило министерство здравоохранения страны.

В ведомстве уточнили, что 33-летняя гражданка России приехала в Таиланд 20 июля. Женщина находилась в государственном карантинном учреждении в Бангкоке. В день прилета ей делали тест на COVID-19, он был отрицательный. Через 13 дней повторный тест показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у женщины не было. Россиянку госпитализировали, передает ТАСС.

Минздрав страны добавил, что ранее коронавирус был обнаружен у гражданина Таиланда, возвращавшегося тем же рейсом.

По данным Центра по борьбе с коронавирусом Таиланда, из 529 человек, приехавших из РФ с момента закрытия границ, коронавирус был выявлен у 1,82%.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 5 тыс. 159 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 861 тыс. случаев заболевания.





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