Диетолог рассказал о правилах правильного употребления арбузов и дынь

04.08.2020, 17:30, Разное

Арбузы и дыни хорошо утоляют жажду и являются отличным летним десертом. Врач-диетолог раскрыл, как правильно употреблять эти вкусные дары природы.

Как пишет «Слово и дело», эксперт в области здорового питания Сергей Обложко дал ряд рекомендаций относительно употребления бахчевых. В первую очередь, у этих плодов низкая калорийность, если в дыне содержится около 40 килокалорий, то в арбузе их порядка 27. Этот фактор необходимо учитывать, не забывая о высоком содержании в них сахара, более 6 грамм на 100 граммов. Приступая к употреблению этих тыквенных, следует помнить об их способности повышения уровня глюкозы в крови.

В публикации «Ньюинформ» говорится, что слишком большие порции дыни или арбуза могут привести к ощущению тяжести в животе. Иногда последствиями такого обильного стола могут стать даже колики в желудке и кишечнике. Поэтому лучше разделить эти сладкие ягоды на несколько приемов. Лучше воздержаться от приема в пищу этих ягод на голодный желудок, так как это тоже приводит к дискомфорту. Употребление арбуза на ночь оказывает на организм мочегонный эффект, что тоже следует учесть любителям десерта.

Благодаря низкой питательности тыквенные целесообразно добавлять в салаты, а также сочетать в блюдах с другими фруктами. Это снизит общую калорийность, что полезно для желающих похудеть. Сейчас в РФ как раз сезон бахчевых, самое время насытить организм содержащимися в арбузе и дынях витаминами и микроэлементами.