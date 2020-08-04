Захарова жестко высказалась о задержании россиян в Белоруссии

04.08.2020, 17:23, Разное

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко высказалась по поводу задержания группы из 32 россиян в Белоруссии. Она назвала все происходящее спектаклем и подчеркнула, что вина российских граждан ничем не доказана.

“Мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают”, – цитирует RT Марию Захарову. Александра Лукашенко она назвала опытным политиком, который понимает, что отношения между двумя народами не могут быть подвергнуты переменам из-за сиюминутных электоральных интересов.

Отметим, многие связывают задержание россиян с выборами президента Белоруссии, которые намечены на 9 августа. По мнению ряда экспертов, таким образом Александр Лукашенко попытался вернуть себе расположение избирателей.