Политолог: Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия
04.08.2020, 17:23, Разное
Александр Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия. Министр иностранных дел Владимир Макей пытается показать Европе, что Россия вмешивается в чужие выборы и угрожает суверенитету соседнего государства. “Но для этого нужны доказательства, которые требует
Европа: “Как давит Россия? Почему давит?” – сказал Суздальцев.
Чтобы убедить зарубежных коллег, белорусские власти придумали историю с задержанием россиян. Арестованные
люди – бывшие сотрудники одного из ЧОПов. Сейчас они безработные, в возрасте.
Как рассказал посол России, одна из минских фирм наняла их для работы в
каких-то африканских странах охранниками. Но главное то, что этих людей наняла
белорусская фирма. Она их и привезла в Минск.
По словам политолога, людей держали несколько дней под
Минском и в итоге арестовали. Сейчас их пытаются представить террористами. 30 июля власти Белоруссии сделали заявление о том, что в России готовятся еще два подразделения, которые будут заброшены на территорию страны. Практически это означает войну. Таким образом Александр Лукашенко пугает граждан, чтобы они не ходили на митинги.
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Сейчас президент Белоруссии делает вид, что даже не может отвлекаться на выборы, так как в
одиночку стоит на страже независимости и суверенитета, отбиваясь от России.
“Конечно, перед нами откровенная антироссийская акция. В итоге к выборам Александр Лукашенко подходит только с силовиками, а против него выступает большая часть
народа”, – заключил Суздальцев.
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