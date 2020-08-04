 

В Audi извинились за скандальную рекламу с маленькой девочкой

04.08.2020, 17:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиНа официальной странице в соцсетях немецкий автоконцерн Audi извинился за рекламу автомобиля Audi RS 4, на которой была запечатлена маленькая девочка с бананом, опирающаяся на решетку радиатора.

«Мы вас услышали и давайте проясним: мы заботимся о детях. Audi RS 4 – семейный автомобиль, у него более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Поэтому мы продемонстрировали его в рамках рекламной кампании с различными членами семьи. Мы надеялись показать, что даже самые слабые члены дорожного движения могут опереться на технологии RS. Это было ошибкой! Audi не имели намерений задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем», – написано в сообщении компании в Twitter.

Кроме того, в автоконцерне пообещали провести внутреннюю проверку рекламной кампании.

Еще одна скандальная история произошла 30 июля. В социальной сети Facebook появилась реклама, призывающая пользователей принять участие в несанкционированных акциях протеста в РФ 1 августа.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Минтруд оценил необходимость изменения перечня праздничных дней в 2020 году

26.07 / С Говерлы эвакуируют группу туристов с детьми, младшему полтора года – МВД

01.07 / “Милан” выкупил у “Андерлехта” права на Салемакерса

24.06 / Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

03.07 / Путин заявил о настоящем чуде, совершенном жителями «Городов трудовой доблести»

27.06 / Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства

21.07 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

24.06 / ВВС Израиля атаковали Сирию

22.07 / США решили пока не возобновлять выдачу виз россиянам

29.06 / Взрыв на рынке на юге Афганистана привел к гибели 23 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска