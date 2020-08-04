В Audi извинились за скандальную рекламу с маленькой девочкой

04.08.2020, 17:08, Новости дня

На официальной странице в соцсетях немецкий автоконцерн Audi извинился за рекламу автомобиля Audi RS 4, на которой была запечатлена маленькая девочка с бананом, опирающаяся на решетку радиатора.

«Мы вас услышали и давайте проясним: мы заботимся о детях. Audi RS 4 – семейный автомобиль, у него более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Поэтому мы продемонстрировали его в рамках рекламной кампании с различными членами семьи. Мы надеялись показать, что даже самые слабые члены дорожного движения могут опереться на технологии RS. Это было ошибкой! Audi не имели намерений задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем», – написано в сообщении компании в Twitter.

Кроме того, в автоконцерне пообещали провести внутреннюю проверку рекламной кампании.

Еще одна скандальная история произошла 30 июля. В социальной сети Facebook появилась реклама, призывающая пользователей принять участие в несанкционированных акциях протеста в РФ 1 августа.