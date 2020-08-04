Мнение: О трех угрозах от Лукашенко

04.08.2020, 17:01, Разное

Ох и страшен в гневе сосед наш Аляксандр Рыгоравіч, ох и грозен. Любо-дорого посмотреть. Более дорого, конечно, во всех смыслах, чем любо, но… из песни слова не выкинешь.

А спел он сегодня красиво.

Выступая с фактически предвыборным посланием народу и Национальному собранию, президент Беларуси Александр Лукашенко подчёркнуто дозированно дал выход обуревающему его гневу. Было видно по эмоциям, мимике, интонациям и выражениям на грани совершенно непарламентских. Допекли!

Российские власти допекли таки.

Вся эта ситуация с задержанными под Минском якобы «вагнеровцами» начала выходить на новый уровень. По словам Александра Лукашенко, «бойцы» начали сотрудничать со следствием и давать показания. Что вполне правдоподобно: они же не герои-партизаны и даже не солдаты удачи, а просто наёмный персонал.

Их признательные показания, даже в той части, которую Александр Лукашенко счёл возможным озвучить с трибуны, и есть первая угроза со стороны белорусского президента в адрес своего российского визави. Мягкая, завуалированная, но – угроза. Ибо уже очевидно, что одним только признанием касательно настоящих целей пребывания россиян в Беларуси дело не ограничится.

Продолжая «гневаться», батька намекнул и на возможную ответку. В виде гигантского пожара у сопредельной страны. «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — подчеркнул белорусский президент. Эта угроза, вторая, вышла уже практически прямой, хотя и невнятной. Ну не будут же белорусы возбуждать россиян на волнения в духе «цветных революций», в самом деле!

И, наконец, третья угроза – ещё более конкретна и более реальна. Александр Лукашенко пообещал, что если Москва так и продолжит переходить от братских отношений к партнёрским, Минск в долгу не останется. В таком случае отношения стратегического партнёрства #Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, и со всеми соседями, и даже с США. Тогда #Россия потеряет право на эксклюзив.

Угроза не новая, но сейчас Александра Лукашенко явно допекли так, что он готов поступиться принципами. Причём так, что и за встречными предложениями дело не станет. Можно, конечно, успокаивать себя, что это всё – блеф и подъём ставок в торговле, что никто с последним диктатором Европы за один стол не сядет. Но… Вся история международных отношений показывает, что Запад легко закрывает глаза на «диктатуру», когда видит в этом геополитическую и тем более экономическую выгоду. И почему можно думать, что сейчас будет иначе?

Пока складывается впечатление, что возжелав разыграть белорусскую карту для протаскивания своего вечного президентства, пусть и в Союзном государстве, Владимир #Путин снова переиграл всех. Включая и себя. А что выигрывает от его ловких игр #Россия?