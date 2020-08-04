Врач-инфекционист разъяснил сроки изоляции для переболевших COVID-19

04.08.2020, 16:54, Разное



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Согласно рекомендациям CDC, люди, у которых есть симптомы коронавируса, но они не нуждаются в госпитализации, могут выходить из самоизоляции и контактировать с окружающими только при наличии нормально температуры тела и улучшения самочувствия на протяжение 24 часов и более. Ранее чиновники рекомендовали выдержать паузу в 72 часа после нормализации температуры и симптомов.

«Если запутались, то просто сидите 10 дней, а потом можете заканчивать самоизоляцию. Да, у вас МОГУТ еще сохранятся симптомы болезни, но вы УЖЕ НЕ ЗАРАЗНЫЕ», – написал Евгений Щербина на своей странице в Facebook.



Евгений Щербина. Фото: Facebook

Если пациент был госпитализирован с тяжелым течением COVID-19, он считается незаразным уже через 20 дней после появления первых симптомов. В CDC также рекомендуют в каждом конкретном случае консультироваться с лечащим инфекционистом.

Бессимптомные пациенты могут прекратить самоизоляцию спустя 10 дней после первого положительного ПЦР-теста.

«Важный момент: тактика, когда пациента считают незаразным только после отрицательного ПЦР, уже не считается правильной, потому что методом ПЦР определяют ДНК не только “живых” вирусных частиц, но и “мертвых”, а это значит, что тест может быть положительным еще очень долго, несмотря на отсутствие реальной заразности», – отметил Щербина.

Отметим, что рекомендации по поводу выходу самоизоляции переболевших коронавирусом неоднократно менялись в разных странах.

Так, в конце мая специалисты Национального центра инфекционных заболеваний и кафедры вирусологии Академии медицинских наук Сингапура пришли к выводу, что пациенты перестают выделять вирус спустя 11 дней после появления первых симптомов.

Санитарная служба по Москве и Московской области заявляла со ссылкой на данные китайских исследователей о том, что пациент остается заразным на протяжении 1-8 дней после исчезновения у него симптомов коронавируса.