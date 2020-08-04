 

Учёные: Постоянное повышение артериального давления чревато деменцией и инсультом

04.08.2020, 16:53, Разное

Учёные из США в новом исследовании выявили, что повышенное артериальное давление в течение длительного периода времени может спровоцировать повреждение мелких сосудов головного мозга. По словам представителей американской ассоциации сердца, постоянная гипертония чревата деменцией и инсультом.
Исследователи American Heart Association поделились результатами своей научной работы с изданием Hypertension: они изучили данные свыше 1600 пациентов, без инсульта и не страдающих слабоумием. Добровольцам регулярно измеряли кровяное давление и делали МРТ головного мозга. Учёные резюмировали, что участники эксперимента с устойчивым высоким артериальным давлением были подвержены церебральной болезни мелких кровеносных сосудов, а это ведёт к слабоумию и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Медики с целью недопущения серьёзных проблем со здоровьем советуют людям с артериальной гипертензией стабилизировать кровяное давление. Также рекомендуется вести здоровый образ жизни и правильно питаться, включив в свой рацион зерновые, овощи и фрукты, которые богаты клетчаткой и выводят из организма «плохой» холестерин, нужно ограничить употребление соли, сахара и жирной пищи, не нервничать и спать по 7-8 часов в сутки.





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