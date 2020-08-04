 

Эшли Грэм снялась полностью обнаженной вместе с маленьким сыном

04.08.2020, 16:42, Разное

В середине января модель plus size Эшли Грэм впервые стала мамой. Вместо того, чтобы усиленно худеть ради рекламных съемок и эффектных появлений на красной дорожке, Эшли с головой погрузилась в материнство и заботу о сыне Айзеке. Но глянцевые съемки нашли ее саму, поэтому Грэм, недолго думая, показала миру всю себя – такую, какая есть, со всеми достоинствами и недостатками фигуры. Она снялась полностью обнаженной для нового выпуска американского Elle, позируя вместе с сыном своему мужу, фотографу Джастину Эрвину.

Глядя на свои растяжки и другие изменения, произошедшие с моим телом, думаю, что все женщины – супергерои. Мы созданы для того, чтобы дарить жизнь. Роды – это прекрасно, но в этом можно окончательно убедиться лишь тогда, когда сама становишься матерью. Конечно, я и до беременности считала, что женщины могут нравиться себе при любых изменениях фигуры. Но после беременности я действительно переосмыслила отношение к себе,

– рассказала Эшли в интервью, которое для издания взяла актриса Кристен Белл. Сама съемка прошла в семейном доме Грэм в штате Небраска.

Эшли Грэм с мужем и сыномНапомним, на последних неделях беременности модель устроила нашумевшую в сети “обнаженную” фотосессию, кадры для которой также сделал ее супруг Джастин Эрвин. Модель никогда не стеснялась подобных съемок, и новый статус не только не повлиял на ее отношение к своему телу, а даже еще больше раскрепостил. Более того, беременность и набранные за это время килограммы сделали ее счастливее и увереннее в себе, о чем Грэм рассказывала в соцсетях:

За всю беременность я набрала 50 фунтов (чуть больше 22 кг. – Прим. ред.). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же подвижной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше всего.

Эшли Грэм позирует мужу для “беременной” фотосессииКликните на фото для просмотра галереи





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