 

Представлен бюджетный смартфон Vivo S7 с поддержкой 5G

04.08.2020, 16:30, Разное

Состоялась официальная презентация смартфона Vivo S7 с технологией 5G. Устройство с 7,4-миллиметровым корпусом оценено в 400 долларов.
На сегодняшний день на рынке представлено не очень много тонких смартфонов. Речь идет об устройствах, толщина корпуса которых не превышает 8 мм. Сегодня компания Vivo пополнила ряда таких устройств моделью S7. С учетом блока камер толщина корпуса смартфона составляет 7,5 мм. Масса устройства не превышает 170 граммов.

В качестве процессора выступает Snapdragon 765G. Он работает в паре с 8 Гб ОЗУ. Размер ПЗУ в зависимости от комплектации составляет 128 или 256 Гб. Диагональ дисплея AMOLED достигает 6,44 дюйма, а разрешение – 2400х1080 рх.

Многих может смутить вырез на экране Vivo S7, однако он является не очень большим. В этой области производитель разместил двойную фронталку разрешением 44+8 Мп. Основная камера является тройной с главным датчиком на 64 Мп.

За работу смартфона в автономном режиме отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Анонсирована поддержка 33-ваттной зарядки. Также отмечается наличие NFC, в качестве ОС выступает Android 10. Приобрести новинку можно будет в трех цветах.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Один из самых необычных Android-смартфонов Microsoft Surface Duo задерживается, но все еще должен выйти этим летом

22.07 / Регулярная чистка зубов снижает риск возникновения рака

30.07 / Наталья Фриске изменила образ во избежание сходства с покойной сестрой

16.07 / Мнение: Нападение на американскую колонну в Ираке

04.08 / Северокореец, перебежавший из Северной Кореи в Южную, бежал обратно

27.07 / Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией

13.07 / Ученые: воспринимать информацию из органов чувств мешает биение сердца

28.06 / Мнение: Борьба с мусором в России, гибридный автопром Китая и лидерство по тестам на коронавирус

04.08 / Мнение: Политическая культура

16.07 / В Кемерово внедорожник врезался в маршрутку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска