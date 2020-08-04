Представлен бюджетный смартфон Vivo S7 с поддержкой 5G

04.08.2020, 16:30, Разное

Состоялась официальная презентация смартфона Vivo S7 с технологией 5G. Устройство с 7,4-миллиметровым корпусом оценено в 400 долларов.

На сегодняшний день на рынке представлено не очень много тонких смартфонов. Речь идет об устройствах, толщина корпуса которых не превышает 8 мм. Сегодня компания Vivo пополнила ряда таких устройств моделью S7. С учетом блока камер толщина корпуса смартфона составляет 7,5 мм. Масса устройства не превышает 170 граммов.

В качестве процессора выступает Snapdragon 765G. Он работает в паре с 8 Гб ОЗУ. Размер ПЗУ в зависимости от комплектации составляет 128 или 256 Гб. Диагональ дисплея AMOLED достигает 6,44 дюйма, а разрешение – 2400х1080 рх.

Многих может смутить вырез на экране Vivo S7, однако он является не очень большим. В этой области производитель разместил двойную фронталку разрешением 44+8 Мп. Основная камера является тройной с главным датчиком на 64 Мп.

За работу смартфона в автономном режиме отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Анонсирована поддержка 33-ваттной зарядки. Также отмечается наличие NFC, в качестве ОС выступает Android 10. Приобрести новинку можно будет в трех цветах.