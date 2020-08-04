 

Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями

04.08.2020, 16:23, Разное

По мнению эксперта, ситуация вокруг знаменитости имеет мало отношения к юриспруденции. Адвокаты обвиняемого и потерпевших пиарятся на трагедии. Каждый из них пытается создать большой ажиотаж. “Дело Михаила Ефремова уже давно напоминает цирк”, – подчеркнул Гусятников.

Главное для правозащитников – нагнетать информационный фон. Им уже не важно, какое наказание грозит артисту и чего добьется семья погибшего водителя. Эксперт отметил, что дело Ефремова – не единичный случай, все процессы с участием публичных персон происходят так.

Несмотря на то что судебные разбирательства не закончились, актер и его адвокат Эльман Пашаев уже победили. Защитник звезды известен всем как “решала”. Методы его работы вызывают у многих вопросы. “Не думаю, что их удастся реализовать. Когда дело получает публичность, “решить” уже вряд ли получится”, – продолжил Гусятников.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Июл 2020 в 6:42 PDT

Адвокат предположил, что “козырь”, о котором громогласно кричит Пашаев на всех углах, заключается в каких-то договоренностях Михаила Ефремова с семьей погибшего водителя. Вероятно, в таком случае актер сможет избежать сурового наказания.

“Чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями, Ефремову следовало изначально договориться с семьей погибшего о компенсации. Но дело еще не закончено, возможно, так и произойдет”, – заключил эксперт.





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