Как камера видеонаблюдения зафиксировала появление человека из «неоткуда»?

04.08.2020, 16:23, Разное

Телепортация, которую описывают еще древние манускрипты, о которой вполне серьезно говорят эзотерики и которую так любят использовать в своих произведениях фантасты, сегодня даже ученым не представляется сказочной выдумкой.

Есть много случаев, когда люди становились свидетелями или даже участниками мгновенного перемещения на огромные расстояния, не говоря уже о перемещениях во времени или проникновении в другие миры (и обратно из них – в наш).

Современные камеры наблюдения, многочисленные авторегистраторы (в особенности) постоянно снимают появление людей, машин словно «ниоткуда». К сожалению, ни одного конкретного случая, научно зафиксированного, исследованного и непременно с широко обнародованными результатами, найти в Сети интернет не получится. Это, действительно, сделать нелегко, потому что если таковое исследование даже имеется (хотя бы одно), то результаты его мы вряд ли увидим опубликованными в СМИ.

Одним из самых достоверным случаем телепортации считается пропажа в 2017 году шестидесятилетнего мужчины из больницы Кейптауна в Южной Африке. Пациента только что привезли в палату, медсестра буквально на минуту отлучилась, как мужчина пропал. Притом убежать он не мог, поскольку был слишком плох и без сознания. Руководство больницы тут же организовало поиски пропавшего пациента, подключив к этому даже полицию. Но все безрезультатно. Однако через тринадцать дней мужчина нашелся, вернее, было обнаружено его уже мертвое тело – на крыше больницы. Самое удивительное, что эту крышу тоже проверяли в поисках пропавшего, но тогда здесь ничего не было. Все это записано со слов Марка ван дер Хивера (Mark van der Heever) – представителя министерства здравоохранения провинции Западного Кейпа (Капский полуостров южной конечности Африки).

Сегодня предлагаем вам посмотреть очередное видео, на котором зафиксирован момент появления в нашей действительности человека «ниоткуда», словно он выпал из другого измерения или переместился из другой страны. Снято это в Японии, правда, не уточняется ни место, ни время, что вызвало массу справедливых нареканий к этому ролику со стороны скептиков. Такие видео периодически появляются в интернете, и отношение к ним в основном отрицательное. Однако не исключено, что автор ролика просто нашел его где-то на просторах Всемирной паутины и поленился уточнить данные – и такое бывает.

В появлении этого человека на улице нет ничего сверхъестественного, пишут многие пользователи. Другое дело, стоит обратить внимание, что это за форма телепортации. Если мужчина появился из другой точки земного шара нашей действительности, то он ведет себя слишком неестественно, то есть не останавливается от удивления, а продолжает путь, как будто ничего не случилось. То же относится и к перемещению во времени, в этом случае человек вообще должен остановиться в ступоре от того, что с ним случилось. Получается: или это целенаправленное перемещение (возможно даже проникновение в наш мир из параллельной действительности), или просто постановочное видео.

Кстати, замечают многие комментаторы, обратите внимание на то, что окружающие люди, то есть свидетели этой телепортации, никак не реагируют на появление мужчины из «неоткуда». Они его или не видят (видит только камера), или это все-таки фейк…