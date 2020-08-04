Рева: До 18% активного населения у нас безработные. Это колоссальная цифра

04.08.2020, 16:10, Новости дня

Безработица на уровне 9% в Украине была еще в начале 2020 года, заявил в комментарии “5 каналу” бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“Если у нас 1,5–1,7 млн человек безработных – это по методике Международной организации труда – это означает что это 9% людей безработных. Если на сегодня примерно 3 млн, то эту цифру можно умножать на два. Это 15–16%, до 18% активного населения у нас безработные. Это колоссальная цифра, – сказал он. – С осени, когда цикл полевых работ закончится, когда у нас еще и сезонная безработица добавится – эта проблема очень остро станет. Особенно на осеннее-зимний период”.

Национальный банк в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал НБУ в апреле.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил 7 июля, что официальное число безработных составляло в предшествующие недели около 517 тыс. человек и не росло, но падали показатели уплаты единого социального взноса, это значит, что трудоустроенные работники переходят в теневую занятость.