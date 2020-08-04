Дело об убийстве Гандзюк. Верховный Суд отклонил ходатайство защиты Мангера

04.08.2020, 16:10, Новости дня

Коллегия судей 3-й судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда отказалась удовлетворить ходатайство защитника председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, о переносе рассмотрения уголовного производства из Печерского райсуда Киева в Херсонский городской суд. Решение было принято 4 августа, сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Также коллегия судей отклонила ходатайство председателя Киевского апелляционного суда “о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов”.

На странице движения “Хто замовив Катю Гандзюк?” в Facebook отмечается, что после этого решения Апелляционный суд должен будет определить, в каком из киевских судов продолжится рассмотрение дела в отношении Мангера.

Верховний суд залишив розгляд справи Мангера в КиєвіНагадаємо, Мангер та його захисники дуже хотіли, щоб вирок Мангеру… Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Teisipäev, 4. august 2020

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Мангера следствие считает заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им объявили подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе.

В июне 2020-го прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе. 14 июля меру пресечения продлили до 11 сентября.

Левин также находится под арестом.

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.