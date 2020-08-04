 

“Поднимает мне настроение”: Ивлеева рассказала о своем отношении к Бузовой

04.08.2020, 16:09, Разное

Ведущая и блогер Настя Ивлеева пояснила о своем отношении к Ольге Бузовой. Она ответила на вопрос подписчика своего Telegram-канала по этому поводу.
Пользователи Сети то и дело говорят, что между Ивлеевой и Бузовой существует конфликт. Якобы ведущая «Дома-2» завидует успеху и быстрой карьере, которую построила звезда «Орла и решки». Слухи и разладе в отношениях подогревают и сами знаменитости. Ольга Бузова в «Историях» использует фразы коллеги по цеху. Сама же жена рэпера Элджея нередко пародирует фото певицы.

Ивлеева решила сделать редкое заявление о Бузовой. В Teelegram она заявила, что ведущая «Дома-2» своей забавностью поднимает ей настроение. В то же время блогер признала, что возлюбленная Давида Манукяна очень много работает для достижения своих целей.





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