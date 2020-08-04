У россиян не возникло ажиотажного спроса на туры в Турцию

04.08.2020, 16:08, Новости дня

Спрос на туры в Турцию снизился из-за опасений туристов попасть в обсерватор по прилету в страну и необходимости делать справку об отсутствии COVID-19 после возвращения в Россию, сообщила во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это – время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами», – передает «Интерфакс» ее слова.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.