Лукашенко заявил о направленных на него «ядовитых ковидных» стрелах

04.08.2020, 16:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его хотят «уничтожить», на него сейчас направлены «ядовитые ковидные» стрелы. При этом в обращении к народу и парламенту глава республики выразил уверенность, что белорусы смогут себя защитить, даже если у власти будет не он.

Лукашенко заявил, что за Белоруссией сейчас наблюдают из соседних государств и бывших советских республик и задаются вопросом: «Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне?»

«Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко – свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что белорусам нет места нигде – «ни в Австралии, ни в Штутгарте», и в офшорах денег у них тоже нет, а «в лавке обуть народ вам [оппонентам власти] не удастся и под плетку загнать уже не получится».

«И помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они – люди в погонах – вам этого сделать не позволят, даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века», – добавил глава республики.

По словам Лукашенко, граждане страны крепко держат в руках будущее независимой Белоруссии. «Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям», – подчеркнул президент страны.

Ранее Лукашенко заявил, что если будут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то «до Владивостока будет тяжело».