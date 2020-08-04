 

Вирусолог оценил вероятность одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

04.08.2020, 16:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВероятность одновременно заболеть гриппом и новым коронавирусом существует, однако сложно пока сказать, как будет протекать заболевание, и спрогнозировать его последствия, сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«Сочетанные формы разных респираторных вирусных инфекций наблюдаются. Но как протекают такие сочетанные инфекции – вопрос изучен недостаточно, тем более не изучен он для коронавирусной инфекции», – передает слова профессора «Интерфакс».

Вирусолог посоветовал обязательно сделать прививку от гриппа. При этом вакцинацию, по его словам, могут начать уже с сентября.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.





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