 

Пушков объяснил «предметный интерес» Запада к Белоруссии

04.08.2020, 15:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиУ Запада есть один интерес – оторвать Белоруссию от России, сообщил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента республики Александра Лукашенко о том, что РФ «боится потерять» Белоруссию на фоне растущего «предметного интереса» к Минску со стороны западных стран.

«Насчет «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один: оторвать Белоруссию от РФ и добиться смены режима. Другого «предмета» у США в данном случае нет. Лукашенко считает, что может на этом сыграть. Никому пока такая игра не удавалось», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу заявил, что РФ навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство. Однако, по словам главы государства, РФ якобы боится потерять Белоруссию. «И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес», – сообщил Лукашенко.





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