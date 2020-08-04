Ирина Безрукова, Ирина Хакамада, Денис Шведов и другие на премьере фильма “Неистовый”

04.08.2020, 15:35, Разное

С момента открытия кинотеатров в столице, 1 августа, практически каждый день проходят премьеры. Так, на выходных состоялось открытие Beat Film Festival и показы картин “Хэппи-энд” и “Русалка в Париже”. Вчера же в кинотеатре “Пионер” состоялась премьера психологического триллера с Расселом Кроу “Неистовый”. Посмотреть фильм в этот вечер пришли Ирина Хакамада, Ирина Безрукова, Григорий Калинин со своей девушкой Анной Лаврентьевой, Алена Чехова и другие гости.

Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский Григорий Калинин и Анна Лаврентьева Алиса Гребенщикова Ирина Безрукова

В ленте “Неистовый” речь идет о рядовом, на первый взгляд, дорожном происшествии. Мать-одиночка на светофоре ссорится с соседним водителем. И на этом конфликт не заканчивается: незнакомец оказывается безжалостным врагом, который готов отомстить обидевшей его женщине и сделать это с особой жестокостью. Примечательно, что роль этого мстителя играет как раз Рассел Кроу – актер, которому куда чаще выпадают роли положительных героев и народных спасителей. Посмотреть же на Кроу в таком необычном для него амплуа можно будет в кино уже с 6 августа.

Илья Бачурин Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

Денис Шведов

Виктория Рунцова

Мы также напоминаем вам, что кинотеатры продолжают оставаться местом повышенной опасности при распространении коронавируса. И призываем соблюдать правила безопасности и заботиться о себе и других кинозрителях.

Алена Чехова Наталья Бочкарева Владимир Епифанцев со спутницей