Остатки стен Новодевичьего монастыря времен Бориса Годунова найдены в Москве

04.08.2020, 15:30, Новости дня

Ученые Института археологии Российской академии наук нашли фрагменты башни и стены столичного Новодевичьего монастыря, построенные в правление Бориса Годунова, сообщила пресс-служба Института археологии.

«Та сказочная архитектура, которой мы привыкли любоваться – это создание зодчих и художников 1680-1690-х годов, когда обитель перестроила сестра Петра Великого, царевна Софья. Но каким был монастырь в течение почти двух столетий до этого? Нам удалось окончательно решить эту загадку, давно занимавшую историков монастырской жизни, архитектуры и планировки Москвы», – приводятся на сайте института слова руководителя Новодевичьей экспедиции Института археологии член-корреспондент РАН Леонида Беляева.

С 2016 года на территории монастыря работает Новодевичья экспедиция Института археологии.

Археологи обнаружили следы рва, окружавшего монастырь, глубиной полтора метра и шириной до трех метров, и следы стен шириной около трех метров. Между рвом и стеной лежала очень широкая полоса – около трех метров.

«Сочетание стены и рвов, а также ее конструкция вызвали множество вопросов: были первые стены, деревянные или каменные? Были ров и стена построены в одно время, или принадлежат разным эпохам?» – отмечается в сообщении пресс-службы.

Таким образом, обнаруженный сейчас участок стены даст ответы на эти вопросы.

«Это был фрагмент башни, которую разобрали при строительстве новой ограды во время правления царевны Софьи, но часть ее осталась под завалами строительного мусора. Зачистки открыли примерно половину белокаменного фундамента башни, в подошву которого были вбиты толстые и длинные деревянные колья-сваи: они уплотняли грунт и структурировали кладку, пока раствор не затвердеет», – поясняется в сообщении.

Отверстия от свай, сохранившиеся в песчаном грунте, позволили восстановить план башни. Выяснилось, что угловая башня ограды была граненой и довольно крупной: длина широкой грани превосходит четыре метра, ширина стены башни в основании была близка одной сажени (2,16 метра), а диаметр окружности достигал 10-11 метров. Очевидно, фасады башни имели скосы и полувалики – при разборе завалов были обнаружены фигурные кирпичи этих типов.

«Археологи нашли доказательства, что именно эти стены и башни окружали монастырь в середине XVII века: под непотревоженной частью рухнувшей стены, в слое дерна, были найдены две медные монеты, отчеканенные в десятилетие денежной реформы царя Алексея Михайловича. Они не могли попасть сюда ранее начала чеканки в 1654 году и, скорее всего, были потеряны, пока имели хождение или вскоре после прекращения их чеканки в 1663 году», – отметили в пресс-службе.

Таким образом, раскопки позволили понять, каким был монастырь до его преображения при царевне Софье.

«Стало очевидно, что каменную ограду монастырь получил в эпоху правления Бориса Годунова или чуть ранее, при царе Феодоре. Каменные стены отстоят от линии современных стен примерно на 15-20 метров, и, следовательно, обитель была меньше примерно на две пятых и занимала площадь около 3 гектаров (сейчас площадь монастыря – 5 гектаров). Это означает, что стены монастыря эпохи царевны Софьи – целиком новые и были построены «с нуля», – говорится в сообщении.

По словам Беляева, хотя в истории ранних оград Новодевичьего монастыря еще остается много неясного, археологическая экспедиция уже «совершила ряд открытий, во многом изменивших представления о культуре царственной Москвы XVI – XVII веков».

«Они позволяют по-новому взглянуть на роль монастыря в событиях Смуты и добавить еще один пункт к списку крупных каменных ансамблей, воздвигнутых в правление Бориса Годунова», – отметил ученый.

Напомним, в ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады в 2019 году были обнаружены старинные могильные плиты. На плитах можно прочитать надписи, которые обычно пишут на памятниках. «Родилась», «скончалась» и некоторые другие. Также можно прочитать несколько дат, которые относятся к XVIII веку.