 

В Белоруссии начались военные учения

04.08.2020, 15:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВ Белоруссии во вторник стартовал первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики, сообщило минобороны страны.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям», – цитирует сообщение белорусского военного ведомства ТАСС.

Согласно сообщению, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, передает РИА «Новости».

Посадку самолетов на дорогу в Белоруссии начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Путин заявил о востребованности саммита ядерной пятерки

19.07 / Эсминец ВМС США направился в Черное море для участия в учениях с Украиной

07.07 / У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус

03.08 / Адвокаты собрались обжаловать повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева

09.07 / На Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России

01.07 / Шахматы. Непомнящий играет с Гири в полуфинале Chessable Masters

18.07 / Тренер погибшей фигуристки заявил о приступах эпилепсии у спортсменки

30.06 / Гендиректор «КамАЗ»: На голосовании по Конституции мы определяем ближайшее и дальнее будущее

17.07 / Times – Китай может лишить американский ВПК «витаминов»

28.07 / Пустые пляжи и рестораны — COVID-19 нанёс тяжёлый удар по европейскому туризму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска