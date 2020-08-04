В Белоруссии начались военные учения

04.08.2020, 15:30, Новости дня

В Белоруссии во вторник стартовал первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики, сообщило минобороны страны.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям», – цитирует сообщение белорусского военного ведомства ТАСС.

Согласно сообщению, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, передает РИА «Новости».

Посадку самолетов на дорогу в Белоруссии начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25.