Акция о работе врачей во время COVID-19 «Пожалуйста, дышите!» стала бессрочной

04.08.2020, 15:16, Новости дня

МИА «Россия сегодня» решило сделать бессрочной запущенную в мае онлайн-акцию «Пожалуйста, дышите!», в рамках которой собирает в единый тематический портал истории о врачах и волонтерах со всей России.

Портал акции «Пожалуйста, дышите!» представляет собой коллаж из фотографий врачей, волонтеров, медсестер, фельдшеров и санитаров, бригад cкорой помощи. Наведя курсор на каждую из фотографий, можно узнать имя героя, а также прочесть его историю, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить соответствующую форму на портале, обязательно приложив фотографию героя и указав его ФИО, регион проживания, место работы и должность. Краткая история о герое должна быть не более 500 знаков с пробелами. Фотографии героев могут быть как формальными, так и любительскими, требуемое качество фотографий – не менее 1000 х 1000 px. Хештег акции — #пожалуйстадышите.

«В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию – и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен», – подчеркнул генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он также сообщил, что медиагруппа «Россия сегодня» приняла решение сделать акцию бессрочной. «Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому мы считаем правильным не ограничивать сроки нашей акции «Пожалуйста, дышите!» датами», – отметил Киселев.

Из присланных в рамках акции историй будет собрана гигантская фото- и видеомозаика из нескольких тысяч портретов врачей и волонтеров, защищающих здоровье россиян в период пандемии. Она будет доступна в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

Россияне уже начали участвовать в акции. С момента старта в активе акции накопилось свыше 650 историй со всей России. Так, на портале можно найти отзыв о Абу Айда Айман Шихда Мухаммаде – кандидате медицинских наук, враче урологе-андрологе хирургического отделения из Санкт-Петербурга.

«Выражаем благодарность лечащему врачу пансионата «Заря», который перепрофилирован на период пандемии для лечения больных короновирусом. В тяжелых условиях не сдается и выполняет свои профессиональные обязанности на «отлично». Особая признательность за профессиональный подход, терпение, человеческие качества, внимательное чуткое отношение, умение поддержать и успокоить. Здоровья Вам и всем членам семьи», – пишет Светлана Гунствина.

«27 мая поступила по скорой помощи в пансионат «Заря», с высокой температурой и 40% поражением легких. Встретили врачи доброжелательно, внимательно и подробно расспросили про все жалобы. Назначил курс лечения доктор Айман. Ежедневно персонал больницы, медсестры, дежурные врачи и лечащий врач Айман контролировали лечение и самочувствие. Лечение было долгим, но результативным. Благодарна всем, кто работает в «Заре»! За их труд, профессиональный подход и поддержку! Спасибо! Здоровья Вам, успехов!», – добавляет Наталья Потапова.

За минувшие сутки в РФ выявлено 5159 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 861 тыс. случаев заболевания.