Еврокомиссия призвала ЕС избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса

04.08.2020, 15:16, Новости дня

Страны Евросоюза (ЕС) должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК).

Так представитель ЕК отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Евросоюз может вернуться к вопросу о повторном закрытии границ, передает ТАСС.

«Мнение Еврокомиссии по этому вопросу не изменилось. Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед», – сказал он.

Подчеркивается, что «любые ограничения на свободное передвижение внутри ЕС должны применяться только в тех случаях, когда это строго необходимо», они должны быть «скоординированными, пропорциональными и недискриминационными для устранения рисков для здоровья населения».

Ранее Науседа заявил, что ситуация с коронавирусом меняется в худшую сторону, в связи с чем «следующим этапом может стать возвращение к пограничному контролю». По его словам, на уровне ЕС «необходимо согласовать механизм использования такой меры», которая единообразно применялась бы как карантинный инструмент.

Напомним, страны-члены ЕС открыли внутренние границы 15 июня.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новые вспышки коронавируса в странах Европы и Северного полушария связаны с ослаблением бдительности молодых людей в летний период.