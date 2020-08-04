В Нижегородской области откроют центр опережающей профподготовки

04.08.2020, 15:16, Новости дня

Центр опережающей профессиональной подготовки планируется открыть в Нижегородской области до конца 2020 года в рамках нацпроекта «Образование», говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

«Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в регионе до конца 2020 года. (…) Центр создается в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», – передает сообщение ТАСС.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, центр будет работать на основе цифровой платформы, которая позволит сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций. «Это дает возможность обеспечения востребованных экономикой специалистов с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области. Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки и получить первую профессию школьникам», – цитирует Никитина пресс-служба.

В процессе обучения будут задействованы площадки новых мастерских, открытых по нацпроекту. Как отметили в пресс-службе, образовательные программы в центре будут носить опережающий характер, чтобы обеспечить стратегическую потребность экономики региона в квалифицированных кадрах.

Ранее на Кубани в рамках нацпроекта открылись курсы профподготовки молодых мам.