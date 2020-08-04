Стало известно о пользе пребывания на солнце для борьбы с коронавирусом

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04.08.2020, 15:13, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиПребывание на солнце способствует выработке и укреплению иммунитета, который помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Сейчас такой период, когда солнышко и в Крыму, и в средней полосе греет, и количество витаминов В и А, которые совершенно необходимы и очень способствуют выработке интерферонов нашего врожденного иммунитета, способствует тому, что наш интерферон выше, чем зимой. Витамины способствуют образованию в нашем организме тех белков, которые РНК коронавируса прям хватали и уничтожали. Поэтому есть некоторая определенная защита и количество тяжелых случаев меньше, и эпидпроцесс не так остро идет как в зимний или осенний периоды», – передает ТАСС слова ученого.

Ранее сообщалось, что группа ученых из японского национального международного исследовательского центра научилась определять, насколько тяжело будет протекать заболевание у пациента с коронавирусом. Кроме того, было названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз.





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