Соседка рассказала об изменах Прилучного Муцениеце с двумя актрисами

04.08.2020, 15:09, Разное

Соседка звезды «Мажора» Павла Прилучного заявила, что актер изменял своей бывшей супруге Агате Муцениеце не только с Мирославой Карпович, но и с Юлией Франц. Поэтому на самом деле брак артистов распался не из-за «треугольника», а из-за двух любовниц.

Эту информацию знакомая семьи пояснила журналистам издания «Комсомольская правда». Полтора года назад в театре Павел Прилучный познакомился со звездой «Папиных дочек», в результате чего между ними вспыхнула страсть. В семье актера и Агаты Муцениеце начались частые ссоры, а его неоднократно видели с бокалом, что расстраивало законную супругу.

Вскоре Павел Прилучный начал сниматься в картине «Тень звезды», где на площадке с ним начала флиртовать звезда «Гоголя» Юлия Франц. Актеры играли влюбленную пару со множеством постельных сцен. Однако, как уверяют знакомые артиста, этот роман был недолгим, так как Юлия Франц быстро устала от «четырехугольника». По словам домработницы семьи, чтобы загладить свою вину, звезда «Мажора» подарил жене современный Range Rover, но после развода на нем теперь ездит Мирослава Карпович.

В браке с Муцениеце Прилучный был девять лет, у них подрастают сын Тимофей и дочь Мия. Дети после расставания остались с матерью, но часто проводят вместе с ним выходные. Агата Муцениеце съехала в московскую квартиру, а экс-супруг остался в их просторном особняке, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов рублей.