Обнажившая грудь Алена Водонаева раскрыла результаты пройденного теста на коронавирус

04.08.2020, 15:09, Разное

Обнажившая грудь звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассекретила свои результаты теста на коронавирус. Отмечается, что он является отрицательным. Антител к заболеванию у ведущей также нет.

Алена Водонаева признается, что в общественных местах и такси обязательно надевает маску. Ей очень надоело носить с собой средство защиты, но уже выработалась автоматическая привычка брать его при выходе из дома. К тому же маска летом – это неудобно, некрасиво и очень жарко.

В отпуск за границу, когда запустят авиарейсы, Водонаева пока не собирается. Она намерена поберечь свое здоровье.

Пост о коронавирусе и средствах защиты от него знаменитость сопроводила откровенными фотографиями, где можно наблюдать оголенную грудь. Водонаева рада, что хотя бы в соцсетях можно показывать себя без маски. В комментариях к публикации многие сошлись во мнении, что экс-участница «Дома-2» уменьшила бюст. В целом серия пикантных снимков фолловерам очень понравилась.