 

Самолет из авиапарка Путина прилетел в Крым, куда недавно прибыл Медведчук

04.08.2020, 15:06, Новости дня

В аннексированный Крым, куда несколько дней назад приехал народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук, прибыл самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает издание Bihus.Info со ссылкой на данные сервиса FlightRadar.

“Самолет Ил 96-300 с бортовым номером RA-96012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы, около двух часов назад”, – говорится в сообщении.

По информации российского издания “Известия”, этот самолет принадлежит авиапарку российского президента.

По данным СМИ, до 2003 года он был основным президентским самолетом, а сейчас используется в качестве резервного.

Издание “Цензор.НЕТ” со ссылкой на источники 2 августа написало, что Медведчук и его супруга Оксана Марченко пересекли административную границу с аннексированным Крымом на контрольном пункте въезда/выезда “Каланчак”. С ними были еще несколько человек – граждан Украины.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин в комментарии “Крым.Реалии” подтвердил, что нардеп въехал в аннексированный Крым.

По информации “Крым.Реалии”, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Две фирмы в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Оксану Марченко.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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