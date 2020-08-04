Бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер попала на обложку Vogue

04.08.2020, 14:53, Разное

Бизнеследи Кайли Дженнер, которую в конце весны лишили статуса самой молодой миллиардерши на Земле, попала на обложку глянцевого журнала Vogue. Младшая сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян для гонконгской версии глянца позировала в латексном откровенном платье.

Соответствующие снимки появились в аккаунте Instagram. Кайли Дженнер предстала на фотосессии, организованной Vogue, в алом облегающем наряде модного бренда Saint Laurent. «Изюминка» латексного платья в высоком разрезе, открывающем ноги модели, а также в глубоком декольте. Образ бывшей самой юной миллиардерши дополнили ботфорты черного цвета и массивная золотая цепь.

Съемку для китайской версии Vogue проводил фотограф Грэг Суэйлс, известный по работе с такими ведущими изданиями как ELLE, Harper’s Bazaar и L’Officiel. Стилистом выступала Джилл Джейкобс, а макияж сделал друг модели Ариель Техада.

Ранее Кайли Дженнер сделала новую татуировку, которую посвятила своей двухлетней дочери Сторми. На руке у бизнеследи появились цифры «4:43», которые обозначают время ее появления на свет. Кроме этого, у родственницы Ким Кардашьян и отца девочки Трэвиса Скотта есть одинаковые тату с именем «Сторми».