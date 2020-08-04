 

Японские ученые открыли способ определить тяжесть заболевания при коронавирусе

04.08.2020, 14:53, Разное

Японские исследователи заявили, что по результатам анализа мочи можно определить, будет ли человек в тяжелой форме переносить коронавирус. Этот метод открыли специалисты ходе проведения нового исследования.
Авторы научной работы изучали, как связаны концентрации маркеров негативных изменений в почках, находящихся в моче при острой нехватке кислорода, с изменением симптоматики при коронавирусе.

После взятия анализов исследователи установили, что из 13 заболевших с превышенной концентрацией белка L-FABP 8 начали чувствовать себя хуже в течение семи дней. Двое из них были помещены под аппарат ИВЛ. Всего был проведен 41 тест. У 28 человек симптомы коронавируса не менялись.
Отмечается, что превышение L-FABP свидетельствует о повреждении почек. В результате развиваются осложнения болезни. В моче здоровых людей уровень белка должен составлять 16 нг/мл.





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