 

Солнце приводит к выработке иммунитета, борющегося с коронавирусом

04.08.2020, 14:53, Разное

Эксперт Александр Гинцбург рассказал, как солнце влияет на борьбу с коронавирусом. По его словам, летом вырабатывается иммунитет. Он, в свою очередь, помогает защищать организм от COVID-19.
Пребывание на солнце способствует, прежде всего, укреплению и выработке иммунитета. Последний необходим для борьбы с коронавирусом. В жаркую погоду количество витаминов А и В, которые нужны организму, приводит к выработке интерферонов врожденного иммунитета. В результате их показатели выше, чем зимой. Летом есть определенная защита от заражения COVID-19. Число случаев не является таким высоким.

Ранее Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, заявил, что отечественные специалисты завершили клинические тестирования вакцины против коронавируса. На стадии испытаний находится еще один препарат, разработанный учеными «Вектора». Минздрав планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 через два месяца. В первую очередь прививки сделают врачам и педагогам.





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