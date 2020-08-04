 

При жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье погиб человек

04.08.2020, 14:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиМотодельтаплан совершил жесткую посадку в Можайском районе Московской области, погиб один человек, еще один пострадал.

«В районе 97-го километра федеральном трассы М-1 совершил жесткую посадку двухместный частный мотодельтаплан», – передает слова представителя экстренных служб региона РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия выясняются.

В понедельник при жесткой посадке самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали пострадали 11 человек, на борту самолета находились семь россиян. Граждан РФ с экстренно севшего в Мали самолета эвакуируют в Бамако.





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