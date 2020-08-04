При жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье погиб человек
04.08.2020, 14:53, Новости дня
Мотодельтаплан совершил жесткую посадку в Можайском районе Московской области, погиб один человек, еще один пострадал.
«В районе 97-го километра федеральном трассы М-1 совершил жесткую посадку двухместный частный мотодельтаплан», – передает слова представителя экстренных служб региона РИА «Новости».
Обстоятельства происшествия выясняются.
В понедельник при жесткой посадке самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали пострадали 11 человек, на борту самолета находились семь россиян. Граждан РФ с экстренно севшего в Мали самолета эвакуируют в Бамако.
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