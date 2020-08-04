В московском метро нашли тело мужчины в инвалидной коляске

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04.08.2020, 14:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВ метро Москвы обнаружили тело мужчины в инвалидном кресле в переходе между станциями «Римская» и «Площадь Ильича». Следствие выясняет обстоятельства происшествия.

«Поступила информация, что в подземном переходе между станциями метро «Римская» и «Площадь Ильича» обнаружен труп неизвестного мужчины. По прибытии на место полиция обнаружила тело мужчины, который находится в сидячем положении в инвалидном кресле. При осмотре трупа следов насильственной смерти не выявлено», – передает источник АГН «Москва» в правоохранительных органах.

Уточняется также, что причина смерти и личность покойного пока не установлены. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

Напомним, полицейские обнаружили 2 августа в квартире на севере Москвы мумифицированное тело жителя столицы. По предварительным данным, оно пролежало так около семи месяцев.





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