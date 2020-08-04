Особый экземпляр BMW M2 был выставлен на продажу

04.08.2020, 14:50, Новости дня

Бизнесмен, коллекционер автомобилей и филантроп Майкл Фукс обладает одной из самых впечатляющих коллекций машин в мире, включающей в себя совершенно особенный экземпляр BMW M2.

Упомянутый образец модели М2 имеет весьма интересную историю. Легенда гласит, что это единственный экземпляр BMW M2 в США, который получил специальную окраску от BMW Individual.

Господин Фукс, один из самых активных клиентов Rolls-Royce, всегда имел пристрастие к особенной цветовой палитре. Некоторые из цветов даже были названы в его честь. В 2017 году господин Фукс якобы хотел получить цвет для своего M2, который не был частью стандартной палитры. Хотя BMW не предлагает индивидуальную программу для F87 M2, его пожелания были удовлетворены. Новым цветом стал Austin Yellow, дебютировавший всего несколько лет назад на F82 M4. Но на этом уникальность машины не заканчивается. Экземпляр M2 господина Фукса был дополнительно перенастроен внутри с сочетанием черной кожи и акцентов Austin Yellow. Даже руль и верхнее зеркало были украшены ярким желтым цветом.

Коллекционер не пожалел средств, несмотря на то, что некоторые из обновлений стоило очень дорого. Стоит отметить, что автомобиль не прошел специальный производственный процесс в Лейпциге, Германия.

Итоговая стоимость BMW M2 со всеми доработками составила 114 тыс. долларов, что в два с лишним раза превышает первоначальную цену транспортного средства.

Автомобиль также был оснащен серией деталей M Performance, изготовленных из углеродного волокна, среди которых боковая юбка, задний спойлер, переднее навесное оборудование с комплектом Aero, выхлопные трубы M Performance.

В настоящее время упомянутое транспортное средство, оснащенное множеством дополнений, продается. Стоимость транспортного средства составляет 79,9 тыс. долларов, что можно назвать серьезной скидкой, учитывая цену, которую коллекционер заплатил за все обновления и доработки. Машина успела проехать более 200 миль (порядка 320 километров).