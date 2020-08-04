Онищенко посоветовал быть осторожнее с КТ

04.08.2020, 14:48, Новости дня

Лучевая нагрузка при компьютерной томографии очень высокая, с ней надо быть «поосторожней» и не проходить без назначения врача даже при положительном тесте на коронавирус, сообщил бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил, что надо смотреть «на необходимость этого КТ». По его словам, данный способ диагностики «разрекламировали» на фоне того, что люди были «перепуганы» из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«У этого COVID где-то 40% вообще бессимптомные течения. Он не болеет, никаких признаков нет. Есть эта (КТ) нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожней (…) мы будем надеяться, что в будущем мы будем совершенствовать и формы лечения, и более осторожно относиться к такого рода исследованиям (…) В перспективе надо искать кроме КТ и другие возможности для диагностики, и посмотреть на необходимость этого КТ», – добавил он.

По словам Онищенко, в среднем на одного пациента с коронавирусом приходится 2,5 КТ, однако бывший главный санитарный врач предупреждает, что не стоит принимать решение делать томографию без необходимости и назначения врача, даже если выявлен COVID-19.

«Призыв может быть один – если вы заболели, не ищите где-то там платную поликлинику, чтобы вам сделали КТ, а обращайтесь к врачу и врач вам все назначит (…) Сами решат, как с тобой быть», – сказал он.

Онищенко сообщил также, что использование КТ в диагностике коронавируса якобы привело к увеличению коллективной дозы облучения россиян, которая за четыре месяца возросла в два раза – «до 32 тыс. человеко-зиверт».

Он пояснил, что ежегодно, согласно радиационно-гигиеническому паспорту, рассчитывается радиационная нагрузка на всю популяцию. Учитывается естественная радиация, где радиационный фон выше обычного, к примеру, где много гранита. Далее – медицинское облучение из-за оборудования, которое может быть неисправно или устарело, а также частое проведение радиационных обследований.

Ранее Роспотребнадзор указал на скрытую опасность из-за увеличения числа КТ-исследований.

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