Глава Каталонии потребовал от короля Испании отречься от престола

04.08.2020, 14:48, Новости дня

Глава женералитета Каталонии Ким Торра потребовал от короля Испании Фелипе VI отречься от престола после «допущенного побега» из страны его отца Хуана Карлоса – фигуранта дела о коррупции.

На пресс-конференции Торра также потребовал от правительства Испании объяснений по поводу того, что оно «позволило, способствовало и приветствовало бегство лица…, в отношении которого велось расследование по громкому делу о коррупции», передает РИА «Новости».

Глава Каталонии также попросил спикера регионального парламента Роже Торрена о созыве внеочередного пленума для обсуждения данного вопроса и «фиксировании общей позиции» относительно отъезда Хуана Карлоса.

3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию. По информации СМИ, он уже покинул Испанию и находится в Доминиканской республике.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.