Головин из “Кадетства” вышел в свет с новой возлюбленной
04.08.2020, 14:43, Разное
На мероприятии 31-летнего актера заметили в компании 23-летней
коллеги по цеху Ангелины Поплавской. На публике знаменитости вели себя
сдержанно. Александр Головин и его зазноба мило беседовали и улыбались камерам.
О новом романе звезды сериала “Кадетство”
заговорили еще в 2019 году. Тогда
Головин и Поплавская начали публиковать совместные снимки в соцсетях. Артисты познакомились
на съемочной площадке картины “Буран”. Влюбленные не спешат
официально объявлять себя парой.
Напомним, что в минувшем году Головин был
вовлечен в большой скандал. Гример Светлана Белогурова в эфире популярного
ток-шоу сообщила, что родила звезде “Кадетства” дочь, которую назвала Оливией.
Как сообщила девушка, с артистом у нее был яркий, но недолгий служебный роман.
Отношения завершились после того, как она узнала о беременности. Александр не
признал ребенка.
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Белогурова обратилась с иском в суд. В рамках разбирательства медики подтвердили отцовство Головина. Звезде сериала “Кадетство”
назначили алименты. В воспитании дочери Оливии артист не участвует.
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