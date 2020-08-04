Головин из “Кадетства” вышел в свет с новой возлюбленной

04.08.2020, 14:43, Разное

На мероприятии 31-летнего актера заметили в компании 23-летней

коллеги по цеху Ангелины Поплавской. На публике знаменитости вели себя

сдержанно. Александр Головин и его зазноба мило беседовали и улыбались камерам.

О новом романе звезды сериала “Кадетство”

заговорили еще в 2019 году. Тогда

Головин и Поплавская начали публиковать совместные снимки в соцсетях. Артисты познакомились

на съемочной площадке картины “Буран”. Влюбленные не спешат

официально объявлять себя парой.

Напомним, что в минувшем году Головин был

вовлечен в большой скандал. Гример Светлана Белогурова в эфире популярного

ток-шоу сообщила, что родила звезде “Кадетства” дочь, которую назвала Оливией.

Как сообщила девушка, с артистом у нее был яркий, но недолгий служебный роман.

Отношения завершились после того, как она узнала о беременности. Александр не

признал ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ангелина Поплавская (@angelina_poplavskaya) 11 Апр 2019 в 7:14 PDT

Белогурова обратилась с иском в суд. В рамках разбирательства медики подтвердили отцовство Головина. Звезде сериала “Кадетство”

назначили алименты. В воспитании дочери Оливии артист не участвует.