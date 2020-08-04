 

Собаки и кошки могут заразиться коронавирусом от людей — исследование

04.08.2020, 14:41, Разное


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Ученые проанализировали образцы, взятые у 915 собак и 505 кошек в ходе плановых ветеринарных осмотров с марта по май. Для исследования были взяты домашние питомцы, которые живут наиболее пострадавших от коронавируса районах Италии, в том числе в семьях, где был подтвержден COVID-19. В общей сложности ветеринарам удалось получить 300 и 180 мазков из ротоглотки, 180 и 80 — из носа, а также 55 и 30 ректальных мазков у собак и кошек соответственно.

ПЦР-тесты не выявили коронавирус ни у одного из животных, что утверждает о том, что никто из питомцев не был инфицирован на момент взятия проб. Однако серологическое исследование выявило наличие специфических нейтрализующих антител у 13 собак и 6 кошек, причем 2 собаки и одна кошка жили в домах, где ни у одного из членов семьи не был подтвержден COVID-19. Все остальные домашние питомцы, скорее всего, заразились от своих заболевших хозяев.

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Ученые выяснили также, что все заразившиеся питомцы были старше одного года, причем самцы подвергались заражению чаще, чем самки.

Авторы исследования отмечают, что их работа подтвердила способность собак и кошек к сероконверсии, то есть выработке нейтрализующих антител. С учетом того, что у собак вдвое чаще выявлялись антитела, это может говорить об их повышенной восприимчивости к инфекции по сравнению с кошками.

Вскоре после того, как коронавирус начал распространяться по миру, в разных странах стали появляться сообщения о случаях заболевания животных. Вчера информагентства Японии написали о двух случаях подтвержденного коронавируса у собак, владельцы которых болеют COVID-19. В середине июля в Нью-Йорке умер пес по имени Бадди, у которого также был выявлен коронавирус и симптомы заболевания. Ранее у собаки была диагностирована лимфома, однако врачи не знают, сделал ли рак его более восприимчивым к вирусу.

Известно также, что норки могут заразиться от человек, – так крупные вспышки инфекции произошли на 14 пушных предприятиях в Дании и Голландии, после чего власти этих стран приняли решение уничтожить зараженных животных. Также были зафиксированы случаи инфицирования кошек в Гонконге и тигров в зоопарке Нью-Йорка.

По словам Джоанн Сантини (Joanne Santini), микробиолога из Лондонского университетского колледжа (University College London), вирус может распространяться незамеченным у некоторых животных. «У нас просто недостаточно данных», – говорит исследователь.

Нередко патогены циркулируют между разными видами, что затрудняет контроль распространения вирусов. Скорее всего, человек получил SARS-CoV-2 от летучих мышей, но исследователи не знают, сколько животных были вовлечены в цепочку передачи. Известно, что к коронавирусу предрасположены как минимум двенадцать различных животных, включая домашних собак и кошек, львов, тигров и фермерских норок. Это означает, например, что как все животные семейства куньих — норки, ласки, барсуки, росомахи, куницы, – могут быть потенциально восприимчивы к коронавирусу и передать его людям. Но до настоящего момента эту возможность никто не проверял.





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