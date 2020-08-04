 

Ани Лорак проводит отпуск в Греции в компании Филиппа Киркорова

04.08.2020, 14:30, Разное

После того, как открылась граница с Грецией, Ани Лорак сразу отправилась в отпуск на остров Крит. Певица проводит время в компании своего звездного коллеги Филиппа Киркорова и учится играть в гольф.
Ани Лорак выбрала для отдыха виллу с большим бассейном, из которой открывается шикарный вид на море. Судя по публикации в Instagram, артистка с удовольствием наслаждается долгожданным отдыхом. На одном из последних снимков она позирует в белых шортах-бермудах и топе на одно плечо черного цвета. Этот наряд выгодно подчеркивает фигуру и аппетитные формы артистки.

В своем микроблоге Instagram фотографии с этого элитного комплекса разместил и Филипп Киркоров. Он позировал с Ани Лорак и тренером на поле, опираясь на клюшки. Артист выбрал для активного отдыха черную футболку с принтом, яркие шорты и кепку. Его спутница была в легком белом кружевном платье.

Поп-король прибыл на остров Крит немного раньше. Знаменитости проводят время в компании друг друга и осваивают новый вид спорта – гольф. Бывший супруг Аллы Пугачевой попросил не отвлекать их от такого важного дела. Он является крестным отцом дочери Ани Лорак, поэтому артисты тесно дружат уже много лет. Неизвестно только, взяла ли певица с собой на отдых 9-летнюю Софию или нет.





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