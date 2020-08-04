 

Александр Гордон развелся в четвертый раз

04.08.2020, 14:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиТелеведущий Александр Гордон после шести лет брака развелся со своей четвертой женой – 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.

Пара поженилась в 2014 году, когда Гордону было 50, а Абдулвасиевой 20. В браке родились двое сыновей – Александр и Федор. В июне женщина подала в суд, а в 17 июля брак расторгли, информирует журнал Starhit со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда в Москве.

В суде сообщили, что супруги самостоятельно решили все вопросы относительно алиментов и имущества и прений во время заседания не вели.

Гордон был женат четыре раза и имеет четырех детей.





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