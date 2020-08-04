 

Французской экономике грозит крах в условиях пандемии коронавируса

04.08.2020, 14:30, Разное

На фоне пандемии коронавируса многие страны мира оказались под угрозой финансового краха. Затяжной кризис из-за ограничений прогнозируют французской экономике.
Как пишет «Инфореактор», уже сейчас коэффициент падения внутреннего валового продукта в стране составляет 13,8%. Официальные данные отчета за второй квартал текущего года, составленного институтом статистики INSEE, показывают ухудшение ситуации в экономической сфере и дальнейший крах.

Эксперты, занимающиеся аналитикой и прогнозом развития, сообщают о негативной тенденции снижения финансовой стабильности Франции. Подобный спад не наблюдался в стране давно, из-за ограничительных мер карантина пострадали многие отрасли. Часть бизнеса в Пятой республике временно остановила деятельность, что привело как к росту безработицы, так и к уменьшению доходов государственного бюджета.

Потери отмечаются как у предприятий среднего и малого бизнеса, так и у крупных международных корпораций. Кроме того, уровень инвестирования во французские компании упал почти на 18%. Экспорт товаров и услуг также снизился более, чем на четверть относительно уровня, зафиксированного до начала пандемии COVID-19.

Наибольшие убытки при этом терпят сферы туризма, культуры и развлечений. По прогнозам специалистов, для того, чтобы полностью восстановится, французской экономике потребуется не менее двух лет. На улучшение экономики повлияет скорость появления вакцины от коронавируса.





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