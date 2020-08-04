 

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 159 человек

04.08.2020, 14:23, Разное

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 159 человек. Почти треть не имели симптомов болезни. За то же время вылечились 7 878 пациентов, 144 умерли.

В Москве зафиксирован 691 новый случай, в области – 161. В Санкт-Петербурге выявили 158 инфицированных.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 861 423 человека, вылечился 661 471. Зафиксирован 14 351 летальный исход.

К началу следующего года Россия будет производить несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц, уверены в Минпромторге. На середину августа намечена регистрация лекарства от Центра эпидемиологии имени Гамалеи, массовая вакцинация начнется в октябре. В Минобороны сообщили, что лекарство не вызывает побочных эффектов, все участвовавшие в испытании добровольцы получили иммунитет к коронавирусу.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова не исключает, что возвращение россиян с иностранных курортов осенью может привести к подъему заболеваемости COVID-19. Однако он не будет сильным, поскольку многие уже перенесли инфекцию, а система здравоохранения готова к новым вызовам, отметила она.

В среднем по России после снятия карантина не возобновили работу около 15% кафе и ресторанов. Самая трудная ситуация сложилась на Урале – там закрыты треть заведений общепита, подсчитали представители ресторанной премии Wheretoeat. Москва практически полностью оправилась от весенних событий: в городе открылись почти 95% заведений.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Эксперты назвали самые продаваемые автомобильные бренды в России

24.06 / Камера влетела в дуло танка во время Парада Победы в Москве

31.07 / Испытания военных США могут навредить морским млекопитающим

24.07 / Жесть

26.06 / Скандалы: Зачем вам, Аркадий, чужая земля?

31.07 / Палеонтологи подтвердили существование одного общего предка у всех динозавров

06.07 / Сверхсекретный комплекс С-500 «Прометей» успешно прошел испытание

26.07 / Мнение: О неразрешимой проблеме для Владимира Путина

14.05 / Здоровье: Сыр признан, контролирующим сахар

30.07 / Личное: Не прошёл мимо. Убит.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска