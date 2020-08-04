 

Ведущий Александр Гордон расстался с молодой женой

04.08.2020, 14:23, Разное

В долговечность романа Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой в свое время поверили немногие. Разница в возрасте у любовников – 30 лет. Однако в 2014 году они оформили отношения, причем телеведущий заверил, что больше жениться не намерен.

Ноза родила Александру двух сыновей. Сейчас Саше шесть лет, а Феде – три года. Казалось, в отношениях супругов царит гармония. А теперь выяснилось, что пара оформила развод.

Говорят, документы подала молодая жена Гордона. В середине июля мировой участок Пресненского районного суда Москвы расторг ее брак с популярным ведущим. Ноза и Александр сумели в досудебном порядке решить все вопросы, касающиеся алиментов и имущества.

Поклонники гадают, что стало причиной развода. Судя по комментариям в Сети, у них две версии: внушительная разница в возрасте или режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. В апреле Ноза сообщила, что карантин ей дается непросто: “Чистосердечное признание. Я, Абдулвасиева Ноза, офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми. Точка”.

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Публикация от Александр Гордон (@alexandr.gordon) 9 Июл 2016 в 2:07 PDT

Бывшие супруги пока не прокомментировали новость о разводе. Гордон вообще предпочитает не афишировать подробности частной жизни, поэтому подписчики и не надеются услышать от него что-либо об отношениях с экс-женой.

Кстати, в Сети ходят слухи о том, что у Александра Гордона роман с коллегой по шоу “Мужское/женское” Юлией Барановской. Дескать, ведущие так хорошо сработались, что вызывают подозрения. Под давлением общественности партнерша Гордона прокомментировала пересуды. Барановская заверила, что это неправда.





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