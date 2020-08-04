Надбавка 20 тысяч: власти подняли зарплаты некоторым военным

04.08.2020, 14:23, Разное

Летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу. Такая выплата составляет для офицеров 100% оклада, для прапорщиков и сержантов – 110%, для солдат – 120%.

Шойгу отметил, что надбавка военным охватит более 45 тысяч служащих. В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц. Министр обороны потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.

Напомним, что с 1 июля правительство решило выделить из Резервного фонда страны 1,3 миллиарда рублей на увеличение ежемесячных надбавок сотрудникам МВД в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как писали “Дни.ру”, Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин одобрил предложение повысить заработную плату рядовым и сержантам, которые служат по контракту. С 1 сентября у них существенно увеличится оклад. Кроме того, ежемесячную надбавку будут выплачивать водителям, выполняющим ряд определенных задач.