 

Звезда “Сватов” Анна Кошмал стала частью популярного проекта “Папик”

04.08.2020, 14:23, Разное

25-летняя украинская актриса получила роль во втором сезоне
ситкома “Папик”. Комедийная лента увидела свет в декабре 2019 года. Режиссером
первой части картины был Андрей Яковлев. Производством теленовеллы занимается студия
“Квартал 95”. Напомним, именно эта компания подарила зрителю шесть
сезонов сериала “Сваты”.

В личном микроблоге Анна Кошмал опубликовала фото со
съемок продолжения “Папика”. На снимке знаменитость предстала в образе своей
героини. Подробности сценария Анна пока держит в тайне. О своем персонаже
знаменитость не говорит.

Как писали “Дни.ру”, из-за пандемии коронавирусной инфекции были заморожены съемки седьмой части сериала “Сваты”. Продюсеры обещали, что новые
эпизоды выйдут в начале 2021 года, но, скорее всего, в это время работа над
теленовеллой только возобновится.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina) 2 Авг 2020 в 4:00 PDT

Ходят слухи, что в новой части сериала “Сваты”, которая, к
слову, будет заключительной, героиня Анны Кошмал Евгения Ковалева выйдет замуж.
Об этом стало известно после публикации в Сети фотографий с площадки. Также
известно, что в ситкоме появится актер Виктор Добронравов. Ему предстоит
сыграть главного героя Ивана Будько в молодости.





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