 

Эксперт: Отставка Фургала связана не только с туманным прошлым экс-губернатора

04.08.2020, 14:16, Новости дня

Отставка Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края связана не только с его «туманным» прошлым, но также с «перенастройкой» региональной экономики «под очень специфические интересы» близких ему групп влияния, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Часто спрашивают, почему Сергей Фургал лишился своего поста губернатора таким нетипичным для глав регионов (пока, во всяком случае) образом. Думаю, что тут надо обращать внимание не только на туманное и далекое прошлое бывшего губернатора, но и на его короткий, но, видимо, яркий срок главы региона», – написал Мухин в своем Telegram-канале.

«По мере развития событий, когда спадает пелена протестного угара, проявляется информация о странном распределении лицензий, о коррупции в окружении и т.д. В принципе, федералов такие «кейсы» давно не удивляют, однако важно было то, что Фургал уж очень рьяно взялся за «перенастройку» региональной экономики под очень специфические интересы тех групп влияния, которые сейчас его так отчаянно пытаются защитить», – отметил политолог.

«Конечно, это не лежит на поверхности и интересанты скрыты. Но для спецслужб и прокуроров секретов нет. Будьте осторожны, защищая тех, кого вы знаете мало – можете попасть в крайне неприятную ситуацию», – заключил эксперт.

Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 





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