Владелец пляжа в Турции отреагировал на обвинения украинской топ-модели в избиении

04.08.2020, 14:16, Новости дня

Сотрудники пляжа Момо на турецком курорте Чешме не имеют отношения к избиению украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, сообщил владелец пляжа Бурак Бешер.

«Мы возмущены и опечалены тем, что стали жертвами кампании по очернению. Инцидент произошел за пределами территории нашего пляжа между группами гостей. Мы знаем о ссоре, которая получила развитие после того, как гости покинули наш пляж. Это никак не связано с нашим предприятием», – сообщил Бешер, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DHA.

По его словам, у администрации пляжа есть свидетели происшествия, и она намерена использовать «юридические возможности», чтобы снять с себя обвинения.

Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников пляжа Момо на турецком курорте Чешме на Эгейском море. По ее словам, всего были избиты четыре девушки.

Глава минтуризма Турции Нури Мехмет Эрсой осудил нападение и пообещал наказать виновных.